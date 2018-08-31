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Трамп: США не потерпят «политической цензуры»

Политика

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил в замалчивании «положительной информации» интернет-поисковик Google

Трамп: США не потерпят «политической цензуры»
Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США
«Я не буду больше этого терпеть!»

Вашингтон, 31 августа 2018, 07:50 — REGNUM  Власти США не позволят прибегать к «политической цензуре» крупным технологическим компаниям. Об этом, как передает Reuters, заявил глава Белого дома Дональд Трамп на выступлении в штате Индиана.

По его словам, США не потерпят «политической цензуры», подтасованных результатов в поисковиках, а также включения в «черные списки».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил в замалчивании «положительной информации» интернет-поисковик Google.

По словам американского лидера, более 95% выдачи по запросу «новости о Трампе» составляет тиражируемая «фейковыми СМИ» информация.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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