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Трамп порекомендовал Google, Facebook и Twitter быть «очень острожными»

Политика

«Нельзя так поступать с людьми...»

Трамп порекомендовал Google, Facebook и Twitter быть «очень острожными»
Иллюстрация:  spiegel.de
Фейсбук

Вашингтон, 28 августа 2018, 23:00 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, после обвинения Google в подтасовке результатов поисковых запросов о нём, обратился к интернет-компаниям с призывом проявлять осторожность. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино в Белом доме.

«Посмотрите, что делают Google и другие, что происходит с Twitter, что происходит с Facebook. Им лучше быть осторожными, потому что нельзя так поступать с людьми. Google, Twitter и Facebook ступают на очень опасную территорию, и им стоит быть очень осторожными», — сказал президент США.

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Напомним, ранее Дональд Трамп обвинил интернет-поисковик Google в замалчивании положительной информации о его дейтельности. По его словам, 96% выдачи по запросу «новости о Трампе» составляет информация, тиражируемая «фейковыми СМИ», а республиканские или другие консервативные источники отодвигаются на второй план.

В компании Google отвергли обвинения главы Белого дома, заверив, что их поисковый сервис «никогда не использовался в политических целях».

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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