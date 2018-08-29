«Машина Fake News» — Google отвечает Трампу

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Корпорация Googe опубликовала заявление, опровергающее заявления президента США Дональда Трампа о причастности агрегатора новостей Google News к распространению ложных новостей и оказанию предпочтения либеральным изданиям, 29 августа передает Bloomberg.

«Поиск (Google News, — прим. ИА REGNUM ) не используется для установления политической повестки дня, и мы не смещаем наши результаты в соответствии с какой-либо политической идеологией», — говорится в заявлении корпорации.

Также корпорация утверждает, что «постоянно работает над улучшением алгоритма» поиска и сортировки новостей.

Напомним, 28 августа президент США Дональд Трамп заявил, что корпорация Google предпочитает либеральные издания консервативным, и призвал «решить эту ситуацию». В «Твиттере» Трамп был ещё более откровенен — он заявил, что «машина FAKE NEWS полностью вышла из-под контроля».

Отметим, Трамп не является первооткрывателем проблемы с «честностью» и «непредвзятостью» новостных агрегаторов — аналогичную проблему (причем с привлечением серьезной доказательной базы — в отличие от президента США) с российским агрегатором Яндекс в феврале 2018 года озвучивало ИА REGNUM :

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