Песков назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Москва, 30 августа 2018, 15:17 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 21 сентября, заявил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы подтверждаем те даты, которые озвучила белорусская сторона», — заявил Песков журналистам.
Напомним, ранее СМИ Белоруссии сообщали, что Путин 30 августа в ходе телефонного разговора поздравил белорусского коллегу с днем рождения. Главы государств также согласовали в качестве предварительной даты встречи 21 сентября.
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