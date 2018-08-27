Путин и Лукашенко обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

Минск, , 17:50 — REGNUM Во время недавней встречи президентов России и Белоруссии в Сочи обсуждалась ситуация вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Об этом проинформировал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью государственному телеканалу страны «Беларусь 1».

«С подачи Путина мы перешли к вопросам ОДКБ и задержанию в Армении Хачатурова. Наша позиция ясна и понятна. Мы в свое время предлагали другие кандидатуры. Тогда нас не послушали», — заявил Лукашенко.

«Сегодня мы пришли к тому, что все признают: Лукашенко был прав, обсуждая эту тему. Мы глубже посмотрели на эту проблему — с точки зрения нового руководства Армении, той политики, которую проводит [премьер-министр] Никол Пашинян со своим правительством», — сказал глава Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армения инициировала процесс замены генсека организации. Действующий генсек вместе с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном и бывшим главой минобороны Микаэлом Арутюняном проходят обвиняемыми по уголовному делу о насильственном изменении государственного строя в феврале-марте 2008 года.

28 июля суд общей юрисдикции Еревана заменила арест Хачатурова на залог в размере 5 млн драмов ($10 тыс.). После этого Хачатуров, который не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, вернулся в Москву и сейчас исполняет свои служебные обязанности.