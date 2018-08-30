Участие двух ключевых претендентов на пост президента Бразилии под вопросом

Бразилиа, , 07:42 — REGNUM Участие четырех кандидатов в президенты Бразилии в выборах остается под вопросом, в том числе двух лидеров опросов — Луиса Инасиу Лулы да Силвы (Партия трудящихся) и Жаира Болсонару (Социал-либеральная партия), сообщает агентство Prensa Latina 29 августа.

Высший избирательный трибунал утвердил 9 кандидатов из 13 зарегистрированных 15 августа. У судей остались вопросы по поводу Жозе Марии Эймаэля (партия «Христианская демократия»), Жералду Алкмина (Бразильская социал-демократическая партия). Кандидатура Жаира Болсонару оспаривается из-за расследования предполагаемого уголовного преступления, которое длится с 2016 года. Лула да Силва отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег.

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Как сообщало ИА REGNUM, Лула да Силва, согласно различным опросам, может рассчитывать на поддержку 30−39% избирателей. За Жаира Болсонару готовы проголосовать 17−20%. Третье место остается за защитницей окружающей среды Мариной Сильвой (партия «Сеть устойчивого развития») — 7−10%.

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