В Бразилии зарегистрированы 13 кандидатов в президенты

Бразилиа, , 12:41 — REGNUM 15 августа Высший избирательный трибунал Бразилии зарегистрировал кандидатуры 13 участников президентской гонки, пишет местная газета VEJA. Ниже представлены ключевые кандидаты в порядке их популярности, согласно различным опросам избирателей.

Луис Инасиу Лула да Силва, 72 года, Партия трудящихся (левая). Был избран президентом Бразилии в 2002 году и переизбран в 2006 году. В настоящее время отбывает тюремный срок в Куритибе по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Бразилии направила в Высший избирательный трибунал требование исключить его из списка кандидатов в связи с обвинительным приговором. Рейтинг поддержки Лулы колеблется в районе 30%.

Читайте также: Прокуратура Бразилии требует отстранить Лулу от участия в выборах

Жаир Болсонару, 63 года, Социал-либеральная партия (право-консервативная). Федеральный депутат и военный офицер, он известен своими скандальными заявлениями крайне правого характера. Его готовы поддержать около 19% избирателей, в первую очередь военные круги.

Марина Сильва, 60 лет, партия «Сеть устойчивого развития» (левоцентристская). Бывший министр экологии 2003−2008. Баллотировалась в президенты в 2010 и в 2014 годах, оба раза заняв третье место. В политике Сильва делает акцент на защите окружающей среды. За нее готовы проголосовать 9% избирателей, в случае дисквалификации Лулы — до 14%.

Жиро Гомеш, 60 лет, Демократическая рабочая партия (левоцентристская). Бывший губернатор штата Сеара и экс-министр национальной интеграции 2003−2006. Выдвигался в президенты в 2002 году. В предварительных опросах электората в сценарии без участия Лулы он набирает 7% голосов.

Жералду Алкмин, 65 лет, Бразильская социал-демократическая партия (центристская). Занимает пост губернатора штата Сан-Паулу четвертый срок подряд. В 2006 году вышел во второй тур президентских выборов, уступив в итоге Луле да Силве. Ему отдают предпочтение 6% избирателей.

Альваро Диас, 73 года, партия Подемос (центристская). Бывший губернатор штата Парана, федеральный сенатор. Это его первое участие в президентской гонке. Имеет поддержку на юге страны. Обещает в случае победы сделать министром юстиции судью Сержио Моро, посадившего в тюрьму Лулу да Силву. Рейтинг его поддержки по всей стране составляет около 4%.

Также зарегистрированы министр финансов Энрике Мейреллес (Бразильское демократическое движение), Гильерме Булос (Движение бездомных рабочих), трехкратный участник выборов Жозе Мария Эймаэль (партия «Христианская демократия»), депутат Кабо Дасьолу (партия «Патриот»), бывший банкир Жоао Амоэду (партия «Новая»), сын экс президента Жоао Гуларта Жоао Гуларт-младший (Свободная отечественная партия), Вера Лусия (Объединённая социалистическая рабочая партия).

Действующий президент Мишель Темер не будет выдвигаться на новый срок. Всеобщие выборы в Бразилии пройдут с 7 по 28 октября.