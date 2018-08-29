Норвежские министры используют свои телефоны в России несмотря на запрет

Осло, , 17:31 — REGNUM Норвежским правительственным чиновникам не разрешается ездить со служебными телефонами в Россию и приграничные районы. Однако чиновники часто игнорируют требования Службы безопасности полиции, пишет TheBarentsObserver.

Вопрос использования телефонов в командировках возник после ухода в отставку министра рыбного хозяйства Пера Сандберга. Его уволили из-за того, что он нарушил правила безопасности, взяв с собой в отпуск в Иран свой служебный телефон.

«Иран, как и Россия, находится в списке стран, которые Служба безопасности полиции Норвегии (PST) считает крайне опасными с точки зрения взлома и прослушивания электронных устройств иностранцев», — уточняет издание.

Оказалось, что Сандберг оказался не единственным министром, подвергавшим свой служебный телефон угрозам взлома.

В сентябре прошлого года министр транспорта и связи Хетил Сулвик-Ульсен принял участие в церемонии открытия нового участка на шоссе, соединяющем северный уголок Норвегии с российским Кольским полуостровом. После мероприятия на норвежской стороне министр с коллегами пересекли границу для участия в церемонии открытия российского участка нового шоссе.

Сулвик-Ульсен перевел телефон в режим «Полет», но впоследствии из детализации счета выяснилось, что с его телефона через сеть российского оператора был сделан один короткий звонок и отправлено одно смс-сообщение. Министр Сулвик-Ульсен считает, что это произошло потому, что сигнал российских GSM-передатчиков ловится и на территории Норвегии.

Сулвик-Ульсен и Сандберг — не единственные нарушители безопасности. Норвежская газета Dagens Næringslivв сообщила, что и бывший министр иностранных дел Йонас Гар Стёре и бывший премьер-министр Йенс Столтенберг (нынешний генсек НАТО) брали с собой в Россию служебные телефоны.

Сегодня все правительственные чиновники и члены парламента перед поездками проходят инструктаж о возможных угрозах взлома. Правила запрещают использовать служебные телефоны в тех странах, с которыми у Норвегии не заключено соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

«Со смартфонов правительственных чиновников есть доступ к внутренним документам и компьютерным системам», — подчеркивает TheBarentsObserver.

В связи с этим министрам и статс-секретарям говорят оставлять свои служебные телефоны дома при поездках в страны вроде России и Китая, где, как пишет издание, существует опасность шпионажа и хакерского взлома, и брать вместо них с собой резервные мобильные телефоны.

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