Путин высказался о пенсионной реформе «без обмана, глядя прямо в глаза»

Красноярск, , 13:37 — REGNUM Около получаса длилось телеообращение президента РФ Владимира Путина к гражданам России по вопросам, касающимся пенсионной реформы. За это время глава государства объяснил свою позицию по поводу предлагаемых правительством изменений. И, по мнению политического аналитика Павла Клачкова (Красноярск), российский лидер сделал это «без обмана, глядя прямо в глаза».

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«Меня радует то, что одной из главных целей пенсионной реформы Владимир Путин обозначил рост доходов пенсионеров, что во многом учтены предложения, прозвучавшие в ходе широкой общественной дискуссии. Все, кто пристально следил за происходящим, осознают, что ситуация назрела. Нужны были смелость и решительность, чтобы уже, наконец, поставить этот вопрос, который долго откладывался. Мы понимаем, что речь в обращении президента шла о всем нам известном демографическом провале конца 90-х годов. И президент сопоставляет этот провал с тем, что произошло в годы Великой Отечественной войны. Мы все помним, что в 90-е годы пережила страна. Действительно, произошло серьёзное сокращение трудоспособного населения. «Нулевые» и «десятые» годы ушли на преодоление этих шоков девяностых. И преодоление шло под девизом сбережения народа. И такая цель во многом была достигнута. Продолжительность жизни действительно растёт», — отметил Павел Клачков.

По его словам, глава государства учёл и те предложения, которые звучали от оппозиции:

«Понятно, что от этих решений сейчас зависят судьбы миллионов людей, о чём президент и сказал. Мне очень понравилось, что максимально предложения по смягчению были учтены, в том числе даже те, что звучали со стороны оппозиции. Было ясно, что принятие данного решения — это вопрос стратегии, вопрос выживания страны. Откровенно говоря, я не думаю, что все будут довольны. Возможно, противники реформы продолжат озвучивать какие-то радикальные лозунги. Но постепенно люди всё поймут, особенно если увидят, что пенсии реально растут. А нам обещано, что рост будет в два раза выше, чем инфляция, это важно».

Собеседник ИА REGNUM также отметил, что Владимир Путин в своём обращении подробно разобрал предложения, направленные на обеспечение устойчивости пенсионной системы без повышения пенсионного возраста.

«На мой взгляд, многие из этих предложений носят непродуманный характер. Например, привязка к нефтяным доходам никаких гарантий не даст, потому что не факт, что цены на нефть будут высокими».

Подводя итоги, Павел Клачков подчеркнул, что обращение носит продуманный, в то же время доходчивый характер.

«Стало очевидно, что тянуть с решением нельзя. Предложен целый пакет мер. Это и уменьшение предлагаемого пенсионного возраста для женщин до 60 лет, и льготы для многодетных, и ответственность для работодателей, чтобы люди предпенсионного возраста не потеряли работу, и учитывание стажа, условий труда. Также предложены исключительные льготы по налогам… Слова президента были сказаны без обмана, он высказался, глядя прямо в глаза. Без предложенных Путиным льгот реформа носила бы античеловечный характер. А с этими льготами мы выйдем на решение необходимых задач при максимальном сбережении ресурсов и заботе о людях», — резюмировал политаналитик.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу предстоящей пенсионной реформы. Он подчеркнул, что главная задача изменений — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперёд. При этом глава государства предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, это уменьшение предлагаемого законопроектом повышения пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет; дополнительные гарантии, которые должны защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда; учитывание условий жизни и труда людей; право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей и так далее.

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Напомним, правительство РФ предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.