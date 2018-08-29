Путин за полчаса сформулировал свое отношение к пенсионной реформе

Москва, , 13:10 — REGNUM Видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам страны по вопросам, связанным с пенсионной реформой, длилось около получаса. Запись обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

В своем обращении к жителям страны российский лидер развернуто объяснил свое отношение к предлагаемым правительством РФ изменениям в пенсионном законодательстве, а также внес в эти изменения некоторые коррективы. Данные правки глава российского государства назвал принципиальными.

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В частности, Путин предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет. Также Владимир Путин подчеркнул, что все возможные альтернативные повышению пенсионного возраста сценарии были тщательно изучены и просчитаны.

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