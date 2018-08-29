Путин: Пенсионный возраст для женщин надо снизить до 60 лет

Москва, , 12:25 — REGNUM Повышать пенсионный возраст для женщин на восемь лет — это неправильно. Женщин нужно беречь, они наши мамы и бабушки, заявил президент РФ Владимир Путин 29 августа в своём телеобращении к жителям России по вопросам изменений в пенсионной системе страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предлагаю снизить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, до 60 лет», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.