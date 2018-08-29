Три партии делят второе место по популярности в Баварии — опрос

Мюнхен, Германия, , 12:07 — REGNUM Три немецкие партии сошлись в борьбе за второе место в рейтинге популярности в Баварии. Это следует из опроса, проведенного INSA по запросу издания BILD и опубликованного 28 августа.

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, 36% опрошенных отдали бы свои голоса партии канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» (ХДС). Далее плотно расположились три партии: «Зеленые» (15%), «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 14%, Социал-демократическая партия (13%). Самой непопулярной партией в Баварии стали «Левые», набрав 3% голосов. С начала этого года отмечается стабильное снижение популярности правящей ХДС — в феврале-марте рейтинги показывали поддержку в 40−42%.

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине августа в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии правая партия АдГ вышла на уверенное второе место — за нее готовы проголосовать около четверти местных избирателей.

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