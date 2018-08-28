Правая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность — опрос

Ганновер, Германия, , 13:36 — REGNUM За год до местных выборов в немецких землях Тюрингия и Саксония опросы показывают значительное падение поддержки действующих властей, передает немецкий телеканал N-TV 28 августа.

Согласно последнему опросу, проведенному Infratest dimap, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за «Христианско-демократический союз» (ХДС) и действующего премьер-министра страны Михаэля Кречмера в Саксонии проголосовали бы 30% — это на 9,4% меньше, чем на выборах в 2014 году. На второе место выходит правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 25% поддержки (против 9,7% в 2014 году). Третье место занимает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 11%, потерявшая 1,4%.

В Тюрингии поддержка АдГ увеличивается на 12% и достигает 23%, уже опередив действующего главу местного правительства Бодо Рамелова от партии «Левые» (22%), потерявшей 6,2%.

В Саксонии-Анхальт ХДС набирает 28%, АдГ — 21%, «Левые» — 19%.

Опрос был проведен среди тысячи местных жителей в землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт в период с 20 по 25 августа по запросу телерадиокомпании MDR.

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