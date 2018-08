Правительство Мьянмы не согласилось с обвинениями ООН в геноциде рохинджа

Нейпьидо, , 08:22 — REGNUM Правительство Мьянмы не согласно с выводами, сделанными Организацией Объединённых Наций о геноциде в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Такое заявление сделал пресс-секретарь канцелярии президента страны.

«Мы не разрешали представителям миссии по сбору фактов въезд в Мьянму, поэтому мы не согласны с любыми резолюциями, сделанными Советом по правам человека», — цитирует The Global New Light Of Myanmar слова пресс-секретаря.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи ООН призвали международное правосудие возбудить уголовное преследование в отношении начальника бирманской армии и пяти других старших офицеров за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против мусульман рохинджа. Об этом говорится в опубликованном 27 августа докладе миссии ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме. Отмечается, что лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи «не использовала свою фактическую должность главы правительства, чтобы противостоять или предотвратить события в штате Ракхайн».

«Своими действиями и упущениями гражданские власти внесли свой вклад в совершение зверских преступлений», — говорится в заявлении ООН.

Напомним, в период с августа по декабрь 2017 года более 700 тыс. населения рохинджа были вынуждены спасаться бегством. Они нашли убежище в Бангладеш, где с тех пор они живут во временных лагерях. Гражданские власти бездействовали.

Ранее в январе 2018 года военные Мьянмы признали участие сотрудников служб безопасности в массовом убийстве мусульман-рохинджа в деревне Инн Дин. Однако бирманские военные предпочитают называть погибших жителей деревни «бенгальскими террористами», которые «угрожали» местным буддистам.

