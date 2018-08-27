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ООН: военные Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид»

Политика

Глава бирманской армии и пять высокопоставленных должностных лиц Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид» против населения рохинджа

Нейпьидо, 27 августа 2018, 12:39 — REGNUM  По словам следователей ООН, глава бирманской армии и пять высокопоставленных должностных лиц Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против населения рохинджа, сообщает Europe1.

Следователи ООН призвали международное правосудие возбудить уголовное преследование в отношении начальника бирманской армии и пяти других старших офицеров за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против мусульман рохинджа.

Гражданские власти бездействовали. В период с августа по декабрь 2017 года более 700 тыс. населения рохинджа были вынуждены спасаться бегством. Они нашли убежище в Бангладеш, где с тех пор они живут во временных лагерях.

По словам следователей ООН, лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи «не использовала свою фактическую должность главы правительства, чтобы противостоять или предотвратить события в штате Ракхайн». «Своими действиями и упущениями гражданские власти внесли свой вклад в совершение зверских преступлений», — говорится в заявлении ООН.

Миссия ООН подготовила список из старших офицеров, включая начальника бирманской армии, подозреваемых в совершении преступлений.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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