ООН: военные Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид»

Нейпьидо, , 12:39 — REGNUM По словам следователей ООН, глава бирманской армии и пять высокопоставленных должностных лиц Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против населения рохинджа, сообщает Europe1.

Следователи ООН призвали международное правосудие возбудить уголовное преследование в отношении начальника бирманской армии и пяти других старших офицеров за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против мусульман рохинджа.

Гражданские власти бездействовали. В период с августа по декабрь 2017 года более 700 тыс. населения рохинджа были вынуждены спасаться бегством. Они нашли убежище в Бангладеш, где с тех пор они живут во временных лагерях.

По словам следователей ООН, лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи «не использовала свою фактическую должность главы правительства, чтобы противостоять или предотвратить события в штате Ракхайн». «Своими действиями и упущениями гражданские власти внесли свой вклад в совершение зверских преступлений», — говорится в заявлении ООН.

Миссия ООН подготовила список из старших офицеров, включая начальника бирманской армии, подозреваемых в совершении преступлений.