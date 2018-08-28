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МИД Китая: давление не решит проблему населения рохинджа в Мьянме

Политика

«Я считаю, что односторонняя критика или использование давления не поможет решить проблему», — отметила заместитель директора департамента информации МИД КНР

Пекин, 28 августа 2018, 15:28 — REGNUM  Китай объявил, что оказание давления не поможет в решении проблемы мусульманского населения рохинджа в Мьянме, сообщает Sindonews.

Заместитель директора департамента информации министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что исторический, религиозный и этнический облик штата Ракхайн был очень сложным.

«Я считаю, что односторонняя критика или использование давления не поможет решить проблему», — отметила Хуа Чуньин в своем заявлении.

По ее словам, Мьянма и Бангладеш в последнее время добились положительного прогресса на переговорах. Международное сообщество должно и впредь играть конструктивную роль в продвижении диалога между Мьянмой и Бангладеш для решения проблемы мусульманского населения рохинджа.

Ранее следователи ООН призвали международное правосудие возбудить уголовное преследование в отношении начальника бирманской армии и пяти других старших офицеров за «геноцид», «преступления против человечности» и «военные преступления» против мусульман рохинджа.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: военные Мьянмы должны быть привлечены к ответственности за «геноцид»

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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