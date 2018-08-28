Компанию Google вновь подозревают в цензуре и пристрастной выдаче новостей

Москва, , 17:11 — REGNUM В словах президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего поисковик Google за выдачу новостей, в которых деятельность главы Белого дома преподносится только в негативном ключе, есть рациональное зерно. С этим 28 августа согласился политический консультант Анатолий Вассерман, прокомментировавший корреспонденту ИА REGNUM соответствующее заявление американского лидера.

«Тут есть ряд технических тонкостей, — уточнил он. — Например, тот же Google изначально упорядочивал ссылки на разные страницы по числу ссылок на них с других страниц. Сходным образом сейчас работает большая часть поисковых систем. То есть формально значимость сообщений, выдаваемых этими системами, определяется самими пользователями. Они выбирают, на какие страницы ссылаться, а Google отображает уже их выбор. Поэтому формально претензий нет».

Однако с годами, как пояснил Вассерман, Google усложнил этот порядок — формально для того, чтобы избежать накрутки, когда человек создаёт на разных ресурсах сотню разных страниц, содержащих по сути только ссылки.

«Сейчас уже нельзя однозначно утверждать, что выдача того же Google отражает предпочтения самих пользователей, — заметил Вассерман. — Более того, сейчас тот же Google, да и многие другие ресурсы организуют так называемую персонализацию поиска. То есть если вы один раз через Google искали новости по каким-то ключевым словам, то дальше этот поисковик будет автоматически поднимать для вас в поиске те места, где есть эти ключевые слова. Это, кстати, приводит к крайне неприятному эффекту — так называемому самозамыканию».

По мере того как пользователь смотрит всё больше страниц с каким-то конкретным содержимым, у него всё меньше шансов, что при просмотре того же Google он выйдет на ресурс, где этих ключевых слов нет.

«Поэтому картина достаточно сложна, и нет возможности однозначно утверждать, что результаты поисковых систем целенаправленно и сознательно искажают, — подчеркнул Вассерман. — Вероятность таких искажений достаточно велика, но чтобы их доказать или, наоборот, опровергнуть, требуется расследование, причём расследование, так сказать, внутреннее. То есть на основании доступа к материалам этих компаний, на основании доступа к программам, которые установлены на их серверах, а эти программы — предмет коммерческой тайны. Иными словами, подозрения более чем основательны, но доказать это почти невозможно».

Есть, впрочем, и политический нюанс. Как отметил Вассерман, Дональд Трамп, как, собственно, и все традиционные республиканцы, представляет интересы так называемых «производственников» — представителей промышленной буржуазии.

«В свою очередь, многие деятели так называемого нового консерватизма, а также фирм, так или иначе связанных с разработкой программ и вообще с информационными технологиями, по сути своих интересов ближе к «торговцам» (торговому капиталу — прим. ИА REGNUM ), нежели к производственникам, и потому тот же Google естественным образом оказывается антитрамповским, — отметил Вассерман. — Не по какому-то злому умыслу персонала, а просто в силу экономического положения компании и отрасли в целом».

Напомним, что 28 августа президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес компании Google. По словам Трампа, в результатах поисков по запросу «trump news» он увидел лишь те новости, в которых работа президента оценивалась отрицательно.

«Результаты поиска Google по запросу «Trump News» отражают только точку зрения и освещение событий фейковыми СМИ. Другими словами, их фальсифицируют так, чтобы почти все истории и новости были плохими для меня и других», — уверен Трамп.

Также отметим, что это уже не первый случай, когда компанию Google обвиняют в пристрастном отношении к тем темам, которые по той или иной причине угодны или неугодны руководству корпорации. Как ранее сообщало ИА REGNUM , любопытные результаты показало расследование Андре Дэймона и Дэвида Норта, которые пришли к выводу, что в Google разработан жёсткий идеологический фильтр, «ограждающий» интернет-пользователей от посещения сайтов социалистического и антивоенного толка.

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