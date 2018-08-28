СМИ об Орбане и Сальвини: встреча магистра популизма и претендента на трон

Милан, Италия, , 18:05 — REGNUM Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера Италии Маттео Сальвини в Милане стала одной из центральных тем западных СМИ во вторник, 28 августа.

В Милане встретятся «магистр европейского популизма и претендент на этот трон», отмечают обозреватели Politico. Они уверены, что встреча Орбана и Сальвини вызывает большое беспокойство евробюрократов. Предполагается, что основными темами разговора станут борьба с нелегальной миграцией и возможное союзничество на выборах в Европарламент.

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Обозреватели La Stampa отмечали, что встреча двух единомышленников, убежденных в необходимости ограничения нелегальной миграции, может дать толчок объединению европейских сторонников национальных суверенитетов, и этот альянс будет готов к «лобовому столкновению со старым истеблишментом».

Накануне встречи Сальвини и Орбан обменялись заочными комплиментами, отмечает информагентство Ansa. Венгерский премьер назвал Сальвини своим «героем» и «товарищем по судьбе».

Сальвини, в свою очередь, отметил, что власти Венгрии в последние годы достигли заметных социальных и экономических успехов в таких сферах, как борьба с безработицей, снижение налогов, ограничение нелегальной миграции и рост экономики.