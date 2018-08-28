Орбан и Сальвини попробуют объединить сторонников суверенитетов в ЕС

Милан, Италия, , 11:59 — REGNUM Главной целью встречи вице-премьера Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая пройдет в Милане во вторник, 28 августа, станут переговоры об «укреплении границ Европы» и о снижении влияния евробюрократов, полагают обозреватели La Stampa.

Встреча двух единомышленников, в равной степени убежденных в необходимости ограничения нелегальной миграции, может дать толчок объединению европейских сторонников национальных суверенитетов, и этот альянс будет готов к «лобовому столкновению со старым истеблишментом», отмечает издание.

Партия Орбана «Фидес» в настоящее время входит в альянс Европейской народной партии, но при определенных обстоятельствах может принять приглашение Сальвини войти в «Лигу Лиг», объединение сторонников национальных суверенитетов.

Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года. Сторонники национальных суверенитетов, включая и правительство Италии, уверены в своей победе и в том, что Европа после этих выборов «уже не будет прежней».

Читайте также: Ди Майо: дни еврокомиссаров сочтены, они должны идти на компромисс

На нынешнем этапе интересы Сальвини и Орбана совпадают в части их взаимного желания превратить Европу в «крепость» и сократить число прибывающих в Евросоюз нелегальных мигрантов до нуля, полагают обозреватели издания. Еще одним их союзником может стать премьер-министр Австрии Себастьян Курц.