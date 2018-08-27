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В Арктике началось строительство российской базы ПВО

Политика

В Тикси забивают сваи для нового городка дивизии ПВО Северного флота

В Арктике началось строительство российской базы ПВО
Иллюстрация: Минобороны России

п.г.т. Тикси, Якутия, 27 августа 2018, 16:41 — REGNUM  В поселке Тикси прошла церемония начала постройки военного городка для личного состава новой дивизии ПВО, сообщает 27 августа пресс-служба Северного флота.

В официальной церемонии установки первой сваи блочно-модульного городка принял участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Строительство планируют завершить за шесть месяцев. Городок будет состоять из 11 объектов, связанных между собой крытыми переходами, необходимыми в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Городок предназначен для размещения военнослужащих новой дивизии ПВО Северного флота, которая будет дислоцирована в Диксоне, Тикси и на Архипелаге Новая Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот является самым мощным военно-морским объединением России, в зону ответственности которого входит не только Арктика, но и другие районы мирового океана.

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