Колумбия начала процедуру выхода из организации УНАСУР

Богота, , 12:27 — REGNUM 27 августа президент Колумбии Иван Дуке объявил начало официальной процедуры выхода его страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщает Tercera Información.

«Хочу вас проинформировать, что по моим указаниям министр иностранных дел направил письмо в УНАСУР, в котором мы осуждаем учредительный пакт этой организации, и через шесть месяцев выход из нее состоится», — сказал Дуке.

По словам президента, УНАСУР подрывает межамериканскую систему и превратился в инструмент установления диктатуры.

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В минувшем апреле Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Перу приостановили свое членство в УНАСУР. Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Боливии обратилось к странам Южной Америки с просьбой задуматься о последствиях выхода из организации.

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