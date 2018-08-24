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Эквадор покинет социалистический латиноамериканский альянс АЛБА

Политика

Созданный Фиделем Кастро и Уго Чавесом альянс АЛБА служит для усиления экономической интеграции социалистических стран Латинской Америки

Кито, 24 августа 2018, 10:13 — REGNUM  Эквадор выйдет из Боливарианского альянса для народов нашей Америки — Торгового договора народов (сокр. АЛБА), передает Prensa Latina.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия 23 августа во время правительственной пресс-конференции. Эквадор присоединился к этому созданному в 2004 году альянсу в 2009 году.

Напомним, после прихода к власти президента Ленина Морено в 2017 году Эквадор отдалился от своих социалистических союзников — Боливии, Венесуэлы, Кубы, хотя и не отказался полностью от социализма.

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Интеграционные процессы в странах Латинской Америки
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