Ди Майо: дни еврокомиссаров сочтены, они должны идти на компромисс

Рим, , 12:04 — REGNUM Вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо предполагает, что ближайшая осень будет «горячей» из-за споров Рима и Брюсселя об итальянском бюджете, сообщает Sky Tg24 в понедельник, 27 августа.

«Лето тоже было горячим. Но вы и представить себе не можете, какой горячей будет осень. Мы разработаем смелый бюджет, в центре внимания будут интересы граждан. Но если Европа так спорит с нами о мигрантах, то трудно даже вообразить, какие начнутся споры, когда речь пойдет о деньгах», — сказал Ди Майо.

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По словам вице-премьера, правительство в бюджете на 2019 год намерено «воевать с бедностью и безработицей». В частности, ввести «доход от гражданства» — право безработных получать субсидии от государства во время переобучения в обмен на выполнение общественных работ.

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Под «войной с безработицей» понимается уже принятый парламентом «Декрет о достоинстве», который затрудняет наём работников по временным контрактам и облегчает — по постоянным. Сейчас в Италии по временным контрактам работают 3 миллиона человек, и в правительстве полагают, что люди чувствуют себя незащищенными. Борьба с распространением временных контрактов была в числе предвыборных обещаний возглавляемого Ди Майо «Движения 5 звезд», которое выиграло парламентские выборы в марте 2018 года и составило коалиционное правительство с «Лигой» Маттео Сальвини.

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Также правительство не отказывается от намерения пересмотреть «закон Форнеро», который предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста, привязку времени выхода на пенсию не к трудовому стажу, а к возрасту, и «штрафы» за досрочный выход на пенсию и отмену обязательного восстановления незаконно уволенного работника. Фактически правительство намерено отменить повышение пенсионного возраста.

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Ранее в Брюсселе выражали недовольство намерением Италии столь радикально пересмотреть экономическую политику, а также увеличить дефицит бюджета. В Еврокомиссии полагают, что это приведет не к росту экономики (как кажется итальянскому правительству), а к проблемам.

Ди Майо заявил, что если ЕС пойдет навстречу Италии в вопросах о нелегальной миграции и экономической политики, то правительство больше не будет возвращаться к теме «прекращения финансирования Евросоюза». Ранее в разгар конфликта вокруг перевозившего мигрантов корабля Diciotti Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, то «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС.

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«Я верю, что все эти еврокомиссары и евробюрократы осознают: их дни сочтены. На следующих выборах (в Европарламент в мае 2019 года — прим. ИА REGNUM ) все они будут сметены. Эффект будет еще сильнее, чем после выборов в Италии. И никогда в жизни эти люди больше не получат таких полномочий. Надеюсь, они захотят оставить о себе хорошие воспоминания», — сказал вице-премьер.