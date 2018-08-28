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В РФ могут ввести штраф за запуск незарегистрированных беспилотников

Политика

За нарушение правил использования воздушного пространства штрафы могут вырасти в десять раз

Москва, 28 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Штрафовать за запуск незарегистрированных беспилотных летательных аппаратов предложили в России. Так, правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже подготовила соответствующий законопроект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Российская газета».

Предполагается, что запустивший в небо незарегистрированный беспилотник человек заплатит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Кроме того, хозяин летательного аппарата заплатит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, если беспилотник залетит куда не положено.

Отмечается, что за нарушение правил использования воздушного пространства штрафы могут вырасти в десять раз.

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Беспилотники
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