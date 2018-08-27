Силуанов: У правительства есть план защиты от санкций против госдолга РФ

Кемерово, , 20:28 — REGNUM Первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении государственного долга Российской Федерации. Об этом Силуанов заявил сегодня, 27 августа, находясь в Кузбассе.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — сказал первый вице-премьер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых санкциях против России. Среди предлагаемых санкций есть фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.

Стоит отметить, что ранее американские власти уже рассматривали возможность введения санкций против российского госдолга, но данный шаг Минфин США посчитал слишком рискованным для мирового финансового рынка и американских инвесторов.