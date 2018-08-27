Крым имеет потенциал мегарегиона — мнение

Симферополь, , 17:50 — REGNUM По своему экономическому потенциалу Крым фактически сам является мегарегионом, который в случае реализации правительственной «Стратегии пространственного развития» может успешно раскрыться, однако и без этой реформы полуострову предстоит повышать эффективность и самодостаточность. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат наук, доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

«Повышение связанности Крыма с производственными и потребительскими цепочками внутри экономики России вполне может быть решено в рамках Южного макрорегиона. Однако сам Крым фактически является таким мегарегионом, самодостаточность и экономическая эффективность которого может быть повышена и в существующей территориально-административной «сетке», — подчеркнул специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ предложили создать 14 макрорегионов, в каждом из которых будет как минимум один крупный центр экономического роста. Соответствующий проект, названный «Стратегия пространственного развития», обещают вынести на рассмотрение правительства РФ в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: деление РФ после распада СССР не отвечает задачам развития