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В России могут появиться 14 макрорегионов — СМИ

Экономика

Проект будет внесен на рассмотрение правительства России уже в сентябре 2018 года

Москва, 27 августа 2018, 07:13 — REGNUM  На территории России могут появиться 14 макрорегионов, сформированных с учетом социально-экономических связей между субъектами РФ. Об этом пишет 27 августа «Коммерсантъ».

Отмечается, что соответствующий проект, названный «Стратегия пространственного развития», разработан в Минэкономразвития РФ. По сведениям издания, он будет внесен на рассмотрение правительства России уже в сентябре 2018 года.

Согласно документу, в России, кроме существующих Дальневосточного и Северокавказского макрорегиона, планируется добавить Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Южный, Волго-Камский, Северо-Западный, Уральский, Волго-Уральский, Южно-Сибирский, Западно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

В Минэкономразвития РФ полагают, что такое разделение позитивно отразится на межрегиональном взаимодействии. Согласно мнению авторов инициативы, каждый новообразованный макрорегион должен включать как минимум один крупный центр экономического роста.

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Макроэкономика России
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