«Эпидемия поборов»: В Петербурге ждут, что турсбор будет «раздражать людей»

Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Туристический сбор, который планируют ввести власти Петербурга, будет «раздражать людей». Таким мнением в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился глава городского комитета по культуре Константин Сухенко. О введении нового сбора с 2019 года сегодня, 27 августа, объявили чиновники комитета финансов.

Сухенко провел параллель с курортным сбором, который уже ввели в Крыму, на Кубани, в Ставрополье и на Алтае.

«У нас какая-то эпидемия. Мы и в южных регионах думаем над тем, чтобы взимать какие-то сборы. Мне как-то кажется, что нам лучше собирать налоги. Дополнительные такие сборы людей всегда раздражают. Но, видимо, хочется больше заниматься благоустройством, больше делать каждый год для приведения в порядок наших курортов, наших туристических достопримечательностей. Может быть, для этого и все средства хороши, но я прекрасно понимаю, что это некомфортный для людей вид поборов. Это не только в России — любой турист хочет заплатить за путевку и больше ничего не платить. А тут ему говорят: нет, давай еще сбор заплатишь», — сказал Константин Сухенко.

В ходе «нулевых» слушаний городского бюджета на 2019 год в городском парламенте Сухенко объявил о дополнительных финансовых потребностях комитета по культуре Санкт-Петербурга. Депутат Андрей Васильев («Единая Россия») призвал одобрить заявки комитета, учитывая, что именно культурные учреждения формируют имидж Петербурга, привлекающий туристов, на которых предполагается возложить дополнительный сбор.

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Однако Константин Сухенко не уверен, что вырученные за счет туристического сбора средства каким-то образом отразятся на бюджете комитета по культуре.

«Я думаю, что деньги, если они будут собираться в виде туристического сбора, будут идти, скорее всего, на задачи благоустройства города, строительство дорог, решение инфраструктурных и прочих задач. Я не думаю, что на эти деньги будут ставиться новые спектакли», — предположил чиновник.

Напомним, городские финансисты сообщили, что в 2019 году в Северной столице введут туристический сбор в размере 1−2% от трат гостей города. В 2017 году Петербург посетили 7,5 млн туристов.

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