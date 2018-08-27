В Петербурге напомнили о культуре перед введением налога для туристов

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Петербурга, единоросс Андрей Васильев считает недопустимым одновременно вводить туристический сбор в Петербурге и сокращать финансирование потребностей комитета по культуре. Об этом он заявил 27 августа на «нулевых» слушаниях бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что в 2019 году в Северной столице введут туристический сбор в размере 1−2% от трат гостей города, чтобы таким образом ликвидировать нехватку доходов в казне.

«Нам сообщили, что собираются вводить налог на туристов. При этом потребности комитета культуры, который поднимает имидж города и создают его, они сокращают почти на миллиард. А у комитета есть дополнительная потребность в финансировании, которая составляет половину уже имеющегося бюджета. Хотелось бы обратиться к правительству и комитету финансов: прежде чем что-то взять, надо что-то дать», — сказал депутат Васильев.

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Он напомнил, что в следующем году Россия объявила Год театра, Петербург примет Театральную олимпиаду, а комитет по культуре пытается сделать Северную столицу мировой площадкой для театральных деятелей.

Васильев призвал удовлетворить все потребности, о которых заявли на «нулевых» слушаниях по бюджету глава комитета Константин Сухенко.

«Надо понимать, что прежде чем получить деньги (от культурных объектов), надо их вложить», — заключил Васильев.

Например, комитет по культуре попросил дополнительно около 3 млрд рублей на реставрацию и капитальный ремонт ветшающих зданий, а также 1,6 млрд рублей на театральные постановки и фестивали.

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