ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ЛНР

Луганск, , 14:49 — REGNUM Вооруженные силы Украины понесли потери после неудачной попытки захвата позиций Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает 23 августа «Луганский информационный центр» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, киевские силовики предприняли попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок в 07:50 мск, когда военнослужащие 53-й бригады выдвинулись в направлении позиций милиции.

«Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены. Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших», — заявил Марочко, добавив, что военные ВСУ были отброшены назад.

Напомним, с 1 июля текущего года в Донбассе объявлено «хлебное перемирие», которое игнорируется украинскими силовиками. Так, за сутки 22 августа территория ЛНР дважды подверглась обстрелу со стороны ВСУ.

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