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ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Политика

Несмотря на «хлебное перемирие»

Луганск, 23 августа 2018, 07:35 — REGNUM  Территория Луганской Народной Республики дважды за сутки 22 августа подвергалась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелом оказались село Желобок и окрестности пункта пропуска «Станица Луганская».

В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 35 снарядов, уточнили в ведомстве. Никто из мирных жителей и военнослужащих, по предварительным данным, не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 21 августа ВСУ нарушили «режим тишины» в отношении ЛНР один раз. Обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район села Желобок. С июля в Донбассе действует «хлебное перемирие», однако ВСУ продолжают обстрелы.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛНР: ВСУ за сутки нарушили «режим тишины» один раз

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Война в Донбассе
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