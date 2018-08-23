ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 07:35 — REGNUM Территория Луганской Народной Республики дважды за сутки 22 августа подвергалась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов калибром 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелом оказались село Желобок и окрестности пункта пропуска «Станица Луганская».

В общей сложности по территории ЛНР было выпущено 35 снарядов, уточнили в ведомстве. Никто из мирных жителей и военнослужащих, по предварительным данным, не погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 21 августа ВСУ нарушили «режим тишины» в отношении ЛНР один раз. Обстрелу из 120-миллиметровых минометов подвергся район села Желобок. С июля в Донбассе действует «хлебное перемирие», однако ВСУ продолжают обстрелы.

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