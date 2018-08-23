Песков отреагировал на слухи о возможном смягчении пенсионной реформы

Москва, , 14:34 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин может скорректировать пенсионную реформу, «если посчитает необходимым». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ.

«Если президент (Владимир Путин) посчитает это необходимым, он это сделает, — сказал Песков. — Но пока мне нечего сказать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о внесении изменений в пенсионное законодательство Госдума РФ приняла в первом чтении в июле 2018 г. В частности, речь идет об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году).

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