ТПП РФ отстаивает свое видение пенсионной реформы

Москва, , 16:48 — REGNUM «Совершенствование пенсионного законодательства мы понимаем как осознанную необходимость. Это важный процесс, который требует всестороннего исследования и осмысления. Мы считаем, что Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) должна обобщить мнение предпринимательского сообщества по этой проблематике и довести его до властных структур», — убежден вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

К состоявшемуся в Госдуме парламентско-общественному слушанию по реформированию пенсионного законодательства федеральная Палата подошла с тремя блоками предложений. Первый касается работодателей. К сожалению, отметили в ТПП РФ, позиция ряда министерств и ведомств в рамках пенсионной реформы сводится к ужесточению административного и даже уголовного законодательства за нарушения прав работников предпенсионного и пенсионного возраста. Как свидетельствует предыдущий опыт взаимодействия государства и бизнеса, любое административное, а тем более уголовное давление на предпринимательское сообщество вредит не только этому сообществу, но и всей стране, ее инвестиционному климату, ее социальной и политической стабильности.

В федеральной палате уверены, что от такого подхода пострадают не только предприниматели, но и наемные работники. Опасаясь административного и уголовного преследования, работодатель может решить, что ему люди предпенсионного возраста вообще не нужны. И просто не будет их нанимать. Поэтому позиция ТПП РФ, которую уже не раз озвучивал ее президент Сергей Катырин, заключается в том, чтобы работодатель трудоустраивал опытных специалистов не под страхом наказания, а получая за это определенную экономическую выгоду. Можно было бы уменьшить обязательные платежи за эту категорию работников во внебюджетные фонды. И как только предприниматель примет их на работу, он сразу получит соответствующие льготы.

На взгляд экспертов палаты, в серьезных изменениях нуждается система переобучения специалистов. О переподготовке задумываться надо задолго до достижения пенсионного возраста. Работник должен за время своей трудовой деятельности овладеть двумя-тремя специальностями, чтобы в случае каких-то неурядиц на рынке труда все равно оставаться востребованным. Программы переподготовки требуют и бюджетной поддержки. Переводить их на финансирование только со стороны бизнеса неправильно. В этой сфере должна быть солидарная ответственность государства, работодателя и работника.

Если говорить о работниках, то в ТПП РФ полагают, что лишать или ограничивать пенсионные выплаты работающим пенсионерам, по меньшей мере, неправильно. Люди, которые заработали свою пенсию и продолжают трудиться, должны получать ее в полном размере. А их работодатели — получать льготы по отчислению обязательных платежей.

Вместе с тем, (и эту позицию ТПП РФ будет отстаивать, в том числе и на Рабочей группе, созданной Госдумой) есть ряд профессий, увеличение пенсионного возраста в которых может привести к проблемам с точки зрения безопасности. Чаще всего они встречаются на транспорте, но есть и другие виды экономической деятельности, где возрастные ограничения необходимы.

Следующий момент касается темпов увеличения пенсионного возраста. Это не борьба за спортивные рекорды, здесь нужно учитывать не только финансовые, но и социальные последствия. Разумными представляются темпы роста на 3−6 месяцев в год. Конечно увеличение пенсионного возраста по формуле «год за год» для наполнения бюджета Пенсионного фонда выглядит предпочтительнее, но стоит учитывать последствия того, что такой расчет ломает жизненные планы сотням тысяч, если не миллионам наших сограждан. Не считаться с их мнением просто нерационально.

«Если мы будем проводить пенсионную реформу без кавалерийских наскоков, вдумчиво, ответственно и по отношению к работникам, и по отношению к работодателям, то она положительно скажется на бизнес-климате страны. Мы ведем постоянный мониторинг предложений предпринимателей по пенсионной реформе и на этой основе выработали общую позицию федеральной Палаты. Сейчас наша главная задача заключается в том, чтобы проинформировать госструктуры о коллективном мнении бизнес-сообщества и отстоять свою точку зрения в ходе завершающего этапа обсуждения пакета документов, создающих законодательную базу для пенсионной реформы», — говорит Максим Фатеев.