Госструктурам США запретили покупать в Китае электронику

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Закон о военном бюджете США на 2019 год содержит запрет на приобретение для нужд американских госструктур китайского электронного оборудования. Документ был подписан 13 августа президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Отмечается, что министерствам и ведомствам США с лета 2019 года запрещено приобретать телекоммуникационное оборудование производства китайских компаний ZTE и Huawei и некоторых других компаний из КНР.

Кроме того, закон о военном бюджете предусматривает для госструктур США запрет на заключение или продление договоров со сторонними организациями, использующими оборудование указанных китайских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Дональд Трамп санкционировал выделение Пентагону в 2019 финансовом году порядка $716 млрд. Обновлённый военный бюджет Соединённых Штатов предусматривает увеличение числа военнослужащих на 15,6 тыс. человек.

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