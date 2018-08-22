США готовы сотрудничать с Москвой по Сирии: Болтон назвал условия

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Вашингтон готов обсуждать с Москвой аспекты урегулирования в Сирии, но при условии вывода из этой страны иранских сил. Об этом в интервью Reuters заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который 23 августа в Женеве встретится с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

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«Мы посмотрим, о чём мы и другие сможем договориться в плане урегулирования конфликта в Сирии. Однако одним предварительным условием является вывод всех иранских сил обратно в Иран», — уточнил Болтон.

По мнению Болтона, Россия «застряла» в Сирии и рассчитывает на то, чтобы другие страны в Европе взяли на себя обязательства профинансировать послевоенное восстановление Сирии. Советник президента уверен, что этим надо воспользоваться в качестве рычага давления на переговорах с Москвой.

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При этом о присутствии с Сирии США он заявил следующее: «Наши интересы в Сирии заключаются в том, чтобы окончательно уничтожить территориальный халифат ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бороться с сохраняющейся угрозой терроризма со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также побеспокоиться о присутствии иранских ополченцев и регулярных сил Ирана».

Как сообщало ИА REGNUM, США никогда плотно не сотрудничали с Россией по Сирии. Об этом заявлялось неоднократно. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2017 года, говоря о проблемах, которые необходимо преодолеть в совместной работе России и США по сирийскому вопросу, отметил, что для сотрудничества по урегулированию ситуации по Сирии необходимо иметь политическую волю.

Напомним, на пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки 16 июля с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин выразил надежду на сотрудничество с США по Сирии. Глава государства подчеркнул, что РФ и США могут взять лидерство в решении вопросов мирного урегулирования в Сирии, и для этого они обладают всеми необходимыми слагаемыми.

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