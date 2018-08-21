Слово хорошо, а дело лучше: Кремль приветствуют готовность США сотрудничать

Москва, , 15:34 — REGNUM Заявление о готовности президента США Дональда Трампа к сотрудничеству с Россией в Кремле приветствуют. Об этом журналистам 21 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы слышим много различных заявлений. Тут, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях идёт речь», — сказал официальный представитель Кремля.

Однако, по его словам, с большей радостью Москва бы приветствовала «какие-либо конкретные действия» со стороны Вашингтона.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы снять санкции против России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном. Президент США отметил, что Россия должна сделать для США «что-нибудь хорошее», в частности предпринять шаги для совместной работы с Вашингтоном по вопросам Сирии и Украины.

Напомним, уже с 22 августа власти США намерены ввести новые санкции против России. Поводом для новый ограничительных мер в отношении Москвы стала убеждённость Вашингтона в причастности Москвы к отравлению в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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