В Совбезе назвали форму новых антироссийских санкций США «чудовищной»

Москва, , 04:22 — REGNUM Новый пакет антироссийских санкций США реализуется в «чудовищной» форме с точки зрения базовых принципов права, заявил член Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook.

«Самое безумное в этом механизме то, что именно Россия — вопреки любой судебной практике и принципу презумпции невиновности — должна в течение ближайших трёх месяцев доказывать неприменение химического и биологического оружия, допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей на соответствующие объекты и т. п», — заявил он.

Косачев также отметил, что обоснования для санкции, которые, по его мнению, являются «бредом» становятся обоснованием экономической войны против России.

«Уже хочется, чтобы очередные выборы в США прошли как можно скорее, может быть, кому-то наконец полегчает», — подытожил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские санкции вводятся не из-за Крыма, Украины, Сирии, а чтобы «сдерживать Россию». И то, что Вашингтон задействует «методы недобросовестной конкуренции» — очевидно.

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