Лавров – об «условиях» снятия санкций: Сирия, Украина, Крым – просто повод

Сочи, Краснодарский край, 22 августа 2018, 02:30 — REGNUM Американские санкции против Москвы вводятся не из-за Крыма, Украины и Сирии, а из-за желания Запада «сдерживать» Россию, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Отвечая на просьбу прокомментировать заявление американского президента Дональда Трампа «о возможности пересмотра санкций в отношении России, если Москва будет взаимодействовать с Вашингтоном по Сирии и Украине», Лавров заявил:
«Всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, Украины, Крыма или чего бы то ни было еще, а из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания РФ».
Российский министр напомнил слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие на переговорах с Трампом в Хельсинки: определенные политические круги в Штатах сделали отношения с Москвой «разменной картой» во внутриполитической борьбе.
Также Лавров отметил, что урегулирование ситуации в Сирии и на Украине не складывается не из-за Москвы. В Сирии процесс тормозит та оппозиция, которая не желает выполнять международные договоренности (резолюцию 2254 СБ ООН). На Украине проблема в том, что власти в Киеве не хотят выполнять Минские соглашения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что готов ослабить антироссийские санкции в обмен на готовность Москвы пойти навстречу Вашингтону по вопросам Украины и Сирии.
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