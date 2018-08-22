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Лавров: Лондон давит на ЕС, несмотря на Brexit

Политика

«У наших британских коллег достаточно высокое самомнение»

Сочи, Краснодарский край, 22 августа 2018, 02:56 — REGNUM  Самомнение британского руководства так велико, что Лондон продолжает диктовать свою позицию Европейскому союзу, хотя уже готовится покинуть его, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Отвечая на вопрос о призыве нового британского министра иностранных дел Джереми Ханта к Брюсселю ввести очередные антироссийские санкции вслед за Вашингтоном, Лавров заявил:

«У наших британских коллег достаточно высокое самомнение. Страна, которая покидает ЕС в рамках так называемого «брекзита», стремится диктовать внешнюю политику самому ЕС. А теперь, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику на российском направлении и Вашингтону».

По словам Лаврова, Лондон высокомерно отвергает предложения Москвы о сотрудничестве по так называемому делу Скрипаля. Российская сторона считает, что британцы должны предъявить факты, и никакого «хайли лайкли» больше быть не может.

Напомним, Хант в Вашингтоне призвал европейские страны следовать за США в вопросе антироссийских санкций, которые, по его словам, должны быть всеобъемлющими.

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