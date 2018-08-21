Вторник, 21 Августа 2018 года
05:20:21 МСК

МИД Британии призвал ЕС «пойти дальше» в вопросе антироссийских санкций

Политика

Чтобы санкции ЕС против Москвы были всеобъемлющими

Вашингтон, 21 августа 2018, 03:58 — REGNUM  Проявить больше решительности в вопросе антироссийских санкций призвал британский министр иностранных дел Джереми Хант, сообщает Reuters.

Выступая в Институте мира в Вашингтоне, Хант сказал, что Россия должна быть наказана за Крым и «отравление Скрипалей» более жестко. В этом вопросе страны Европейского союза должны поддержать США, считает британец.

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими», — сказал Хант.

Напомним, США вводят новые санкции в отношении России, аргументируя их так называемым делом Скрипаля, инициированным в Британии. «За Крым» США, а следом за ними и ЕС наложили на Россию санкции еще в 2014 году, причем европейский бизнес не раз заявлял о больших экономических потерях из-за этого антироссийского шага.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ предупредило Великобританию о репутационных потерях

Читайте развитие сюжета: Пострадавший в Эймсбери снова угодил в больницу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить