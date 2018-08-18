The Hill: Тайвань – это ключ к власти США в Тихом океане

Максим Исаев, , 07:47 — REGNUM

Труд китайского мыслителя и полководца Сунь-Цзы «Искусство воевать», написанный около 500 лет до н.э., гласит, что «сражаться и уничтожать врага во всех сражениях — не является высшим воинским мастерством; высшее мастерство состоит в том, чтобы сломить сопротивление врага, не прибегая к сражению». Сунь-Цзы, скептически относившийся к длительной войне, предпочитал быстрые, решительные действия. Он предпочитал хитрость и психологическую войну, чтобы добиться ненасильственного подчинения противника, пишет военный эксперт из Hudson Institute Сет Кропси в статье для американского издания The Hill.

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Современные китайские руководители иногда руководствуются теми же стратегическими ориентирами, что и их выдающийся предшественник. Военно-морские силы Китайской Народной Республики направили военные корабли в Тайваньский пролив и провели учения с боевой стрельбой. Не единожды китайские бомбардировщики Xian H-6 облетали Тайвань. В начале лета 2018 года китайский эсминец и фрегат совершили обход вокруг Тайваня. Пекин пока не отказался от вариантов силового захвата островного государства.

Один из китайских экспертов заявил на государственном телевидении КНР, что Пекин имеет право «посылать сильные сигналы, подобные этим», поскольку он может столкнуться не только с военными Тайваня, но и с потенциальным вмешательством США и Японии. Это пустой разговор. Численность население Тайваня составляет всего 1,6% от численности населения материкового Китая. По самой щедрой оценке, военный бюджет островного государства составляет одну двадцатую от военного бюджета КНР. США и Япония задействуют военную силу против Китая только в случае, если Пекин начнет военные действия против Тайваня. На самом деле председатель КНР Си Цзиньпин понимает, что ни Тайвань, ни США, ни Япония не представляют собой военную угрозу для Китайской Народной Республики.

Военные учения в Тайваньском проливе призваны убедить островное государство, что сопротивление бесполезно. Сунь-Цзы одобрил бы действия Китая. Пекин также увеличивает амфибийные силы, необходимые для вывода наземных войск на берег. С 2007 года Китай построил пять кораблей-амфибий. Китайские суда вмещают до 800 военнослужащих, а также десантные баржи и бронемашины. Он строит еще несколько крупных кораблей-амфибий (водоизмещением до 40 тыс. тонн), первый из которых должен вступить в строй в 2020 году.

Китай намерен целенаправленно запугивать Тайвань. Можно привести длинный список провокационных действий со стороны КНР, включая наращивание вооружений, которые могут быть использованы для нападения на Тайвань, морские и воздушные учения, одностороннее расширение зоны противовоздушной обороны, постоянные усилия по дипломатической изоляции Тайваня.

Соединенные Штаты проявляют большой интерес к оказанию помощи Тайваю и сохранению его суверенитета, не только из-за необходимости защиты его демократических институтов или из-за его стратегического расположения в цепочке островов, примыкающих к восточному побережью Китая. США привержены Закону об отношениях с Тайванем от 1979 года, в рамках которого Вашингтон предоставляет Тайваню оборудование и услуги, необходимые для самозащиты.

Сдерживание Китая является лучшим средством снижения напряженности и вероятности того, что Пекин может принять решение об использовании силы. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил 30 июля о приверженности Вашингтона делу защиты суверенитета в регионе «от принуждения со стороны других стран». В прошлом месяце два ракетных эсминца США прошли вдоль Тайваньского пролива, напомнив Китаю, что Вашингтон по-прежнему привержен региональной стабильности и безопасности Тайваня. Необходимо, чтобы американские военные суда чаще проходили через Тайваньский пролив, Китай не станет расценивать эпизодичное появление кораблей ВМС США в Тайваньском проливе как серьезную поддержку Тайваня и региона в целом. Американский авианосец в последний раз проходил через Тайваньский пролив 11 лет назад. Яростная реакция Китая была бы предсказуемой, если бы администрация Трампа решила направить авианосец в пролив. Однако 110-мильная полоса в Тайваньском проливе относится к международным водам, а США уже на протяжении длительного времени настаивают на законном беспрепятственном проходе судов в открытом море.

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Обеспечение безопасности Тайваня представляет огромную стратегическую важность, поскольку сохранение свободного Тайваня обеспечивает сохранение региональной стабильности и позиций США как великой державы в западной части Тихого океана. Увеличив сдерживающий потенциал обороны Тайваня, а также других региональных союзников, США и Тайвань смогут помещать КНР достигнуть своих целей в отношении островного государства за счет угроз или военной силы.