В США поймали новых «шпионов»

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Двух граждан Ирана арестовали в США по обвинению в шпионаже, сообщает американский Минюст.

Уточняется, что речь идет о 38-летнеи и 59-летнем иранцах, «осуществлявшими скрытую слежку за израильскими и еврейскими объектами» на территории штата Калифорния. В общей сложности каждому из них грозит наказание в 35-летнего тюремного заключения.

Иранцам вменяют в вину, что они шпионили в пользу правительства в Тегеране, при этом собирая сведения о гражданах США, состоящих в «Моджахедин-э халк» — оппозиционной организации в Иране.

Напомним, в США расследуется дело российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в противоправных действиях в пользу России.

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