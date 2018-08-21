Москалькова обеспокоена бесчеловечным содержанием Бутиной в тюрьме

Москва, , 02:15 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила обеспокоенность условиями содержания арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте омбудсмена.

Москалькова сообщает, что по имеющимся у нее сведениям, при переводе из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии Бутину подвергли досмотру с раздеванием, отобрали личные вещи, включая книги и средства личной гигиены. Омбудсмен отмечает, что Бутину этапировали в кандалах, а после поместили в карантинную камеру, где гражданка России провела 12 часов без пищи.

«В этих действиях имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания со стороны правительства США и попрания норм международного права», — говорится в заявлении.

Москалькова призвала мировое сообщество дать оценку подобной практике обращения с заключенными в США и потребовать от американского правительства улучшить условия содержания Марии Бутиной.

Ранее, после перевода Марии Бутиной в тюрьму Александрии, ее посетили сотрудники российского посольства в США, которые также отметили бесчеловечные условия содержания российской гражданки.

Как сообщало ИА REGNUM, конгрессмены из Демократической партии США отправили в аппарат Белого дома запрос с просьбой проверить советника американского президента Джона Болтона на наличие связей с арестованной в США гражданкой России Марией Бутиной. По их мнению, Болтон участвовал в некоем круглом столе, который якобы организовывала Бутина.

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