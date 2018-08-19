Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы правящей партии

Анкара, , 16:57 — REGNUM Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 18 августа был переизбран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

"Сердечно поздравляю Вас (Реджепа Тайипа Эрдогана) с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития», — говорится в послании Алиева.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР). Съезд партии прошел в Анкаре.

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