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Алиев поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы правящей партии

Политика

18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР)

Анкара, 19 августа 2018, 16:57 — REGNUM  Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 18 августа был переизбран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

"Сердечно поздравляю Вас (Реджепа Тайипа Эрдогана) с переизбранием на пост председателя Партии справедливости и развития», — говорится в послании Алиева.

Как передавало ИА REGNUM, 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР). Съезд партии прошел в Анкаре.

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