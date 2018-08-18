Эрдоган вновь избран лидером правящей в Турции партии

Анкара, , 17:57 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран сегодня, 18 августа, главой правящей в Турции партии Справедливости и развития (ПСР). Съезд партии прошел в Анкаре.

Стоит отметить, что на выборах лидера партии кандидатура Эрдогана была единственной. Таким образом Эрдоган в шестой раз стал лидером партии Справедливости и развития. Всего за его кандидатуру проголосовали 1380 делегатов съезда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. На выборах президента Эрдоган вновь одержал убедительную победу. Его партия также получила большинство мест в парламенте.

Стоит отметить, что после прошедших выборов в Турции вступили в силу все положения конституционной реформы, проведенной в 2017 году. Теперь Турция является президентской республикой, в которой глава государства можетсамостоятельно назначать высокопоставленных чиновников и издавать указы в обход национального собрания.

Являясь президентом и лидером правящей партии Эрдоган фактически обладает всей полнотой власти в Турции.