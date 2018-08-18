Суббота, 18 Августа 2018 года
23:02:42 МСК

Турция ведет подготовку строительства канала «Стамбул» — Эрдоган

Политика

Турция готова к реализации нового проекта

Турция ведет подготовку строительства канала «Стамбул» — Эрдоган
Giorgi Balakhadze
Канал «Стамбул»

Анкара, 18 августа 2018, 22:40 — REGNUM  Подготовку к началу строительства канала «Стамбул», который станет альтернативой проливу Босфор, ведет Турция. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

По его словам, Турция готова к реализации нового проекта, который станет самым крупным в истории страны.

«Протяженность новой водной артерии составит 43 км, — сказал Эрдоган. — По обеим сторонам канала будут построены два новых города».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран главой правящей в Турции ПСР.

Читайте также: Эрдоган вновь избран лидером правящей в Турции партии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить