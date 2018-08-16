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Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, Турции и Ирана

Политика

Вопрос прорабатывается

Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, Турции и Ирана
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 16 августа 2018, 12:59 — REGNUM  Проведение встречи лидеров России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии в начале сентября прорабатывается, заявил 16 августа журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Возможность проведения очередной трехсторонней встречи в начале сентября, в первой декаде, прорабатывается», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время есть соответствующие «наметки». О решении будет сообщено после окончательного согласования графиков лидеров трех стран, уточнил Песков.

Напомним, в январе 2017 года в Астане усилиями России, Ирана и Турции была создана площадка, целью которой стала попытка урегулирования военного конфликта в Сирии.

Стороны пришли к соглашению, благодаря которому в Сирии было заключено перемирие между конфликтующими сторонами, за исключением террористических организаций.

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