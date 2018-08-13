Песков: президент Турции не обращался к РФ с просьбой о помощи

Москва, , 15:47 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи Турции в связи со сложной финансово-экономической ситуацией в стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, в ходе недавнего телефонного разговора российский лидер и глава Турции обсудили реализацию крупных двусторонних проектов, прежде всего в сфере энергетики, в частности, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

При этом Дмитрий Песков отметил, что нынешняя ситуация пока никак не повлияла на развитие совместных проектов. «Пока всё идет своим чередом», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Белый дом пояснил решение повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент США Дональд Трамп заявил о двукратном повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это сразу же сказалось на падении стоимости турецкой лиры (на 20%). При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал бесперспективными любые попытки оказать экономическое давление на Турцию, в частности посредством дестабилизации финансовой системы страны. Также глава государства призвал свой народ менять иностранную валюту и золото на турецкую лиру, заявив, что это станет ответом для тех, кто объявит Турции «экономическую войну».

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