Прокуратура Бразилии требует отстранить Лулу от участия в выборах

Бразилиа, , 11:25 — REGNUM Прокуратура Бразилии оспаривает регистрацию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве кандидата на президентских выборах, передает телеканал TeleSur 16 августа.

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Генеральная прокуратура и прокурор Ракель Додж направили петицию в Высший избирательный трибунал Бразилии с требованием отстранить Лулу от участия в выборах, ссылаясь на то, что экс-президент был признан виновным судом второй инстанции.

«Конечно, мы примем все необходимые меры, чтобы те, кто не может быть избран, получили быстрый ответ от электоральной юстиции», — подчеркнула Додж.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа отбывающий 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции Лула да Силва был зарегистрирован как кандидат в президенты от Партии трудящихся. Всеобщие выборы в Бразилии пройдут в октябре.

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