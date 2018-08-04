Партия трудящихся Бразилии опубликовала свой правительственный план

Бразилиа, , 14:34 — REGNUM Партия трудящихся Бразилии представила 3 августа правительственный план своего кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает TeleSur.

Программа левого правительства включает в себя 8 глав и направлена на преодоление экономических и социальных проблем, возникших в годы работы президента Мишеля Темера — в первую очередь, инфляции, безработицы и роста крайней нищеты.

Среди восьми направлений перечислены: справедливый подоходный налог; укрепление национального суверенитета; защита прав граждан, в том числе всех меньшинств; демократия и плюрализм в средствах массовой информации; забота об экологии; образование с приоритетом на улучшение среднего; гарантия социальных прав; структурные реформы, направленные на закрепление достижений Конституции 1988 года.

4 августа партия официально объявила Лулу да Силву своим кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут в октябре этого года. Регистрация кандидатов начнется 15 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Лула да Силва (2003−2010) отбывает с апреля этого года 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. Тем не менее, он является фаворитом избирателей, согласно различным предвыборным опросам.

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